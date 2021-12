Libertados três estudantes dos Camarões presos há mais de cinco anos por brincarem com Boko Haram

Três estudantes, presos em 2016 por partilharem uma mensagem de texto sarcástica referente ao grupo 'jihadista' nigeriano Boko Haram, foram libertados, anunciou hoje a Amnistia Internacional (AI).

Fomusoh Ivo Feh, Afuh Nivelle Nfor e Azah Levis Gob, condenados a 10 anos de prisão em 2 de novembro de 2016 por um tribunal militar por "não terem comunicado informações relacionadas com o terrorismo", foram libertados no passado fim-de-semana, anunciou a AI num comunicado enviado à agência Efe.

A libertação ocorre depois de o Supremo Tribunal dos Camarões ter decidido no dia passado 16 reduzir a pena atribuída aos três estudantes de dez para cinco anos de prisão, entretanto decorridos.

"A libertação de Fomusoh Ivo Feh, Afuh Nivelle Nfor e Azah Levis Gob, três jovens que foram punidos sem sentido por simplesmente partilharem uma piada nos telemóveis, é um grande alívio", afirmou a diretora da AI para a África Ocidental e Central, Samira Daoud, citada pela Efe.

"Estes três estudantes estavam meramente a exercer o seu direito à liberdade de expressão e nunca deveriam ter sido presos. As autoridades camaronesas devem proteger os direitos humanos e assegurar que todos possam falar livremente, sem medo de represálias", acrescentou.

Em dezembro de 2014, Feh recebeu uma mensagem de texto de um amigo dizendo: "Boko Haram recruta jovens com 14 anos ou mais. Condições de recrutamento: 4 matérias na GCE (certificado geral de educação, na sigla em francês), incluindo religião".

A mensagem foi concebida como um comentário sobre a dificuldade de encontrar um bom emprego sem ser altamente qualificado, brincando o amigo com a circunstância de que nem Boko Haram o recrutaria sem bons resultados nos exames.

Feh enviou a mensagem a Nfor, que a encaminhou para Gob. Um dos professores viu o texto, depois de confiscar um dos telefones, e mostrou-o à polícia.

Ivo e os seus amigos foram presos e transferidos para uma prisão em Yaoundé em 14 de janeiro de 2015, e depois foram condenados a dez anos de prisão em 2016.

O grupo armado 'jihadista' Boko Haram luta desde 2009 para impor um estado islâmico na Nigéria - um país predominantemente muçulmano no norte e de maioria cristã no sul -- mas expandiu a sua atuação a toda a região do Lago Chade - que inclui territórios no Níger, Chade e norte dos Camarões.