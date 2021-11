Pelo menos dois feridos no Peru devido a sismo com magnitude de 7,5

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e 75 ficaram desalojadas hoje de madrugada devido ao sismo com magnitude de 7,5 na escala de Richter sentido em grande parte do Peru, anunciou o Centro de Operações de Emergência Nacional (COEN).

O sismo, que ocorreu às 05:52 locais (10:52 em Lisboa), também destruiu pelo menos uma igreja e sete casas, enquanto outros 11 imóveis sofreram danos.

O tremor, sentido na América do Sul, provocou estragos materiais em vários municípios da região da Amazónia, no norte do Peru, próximos do epicentro do sismo, registado a 98 quilómetros a leste da localidade de Santa María de Nieva.

Nesta localidade, a imprensa local reportou o derrube da igreja de Jalca Grande, erigida na época colonial, no distrito de La Jalca, enquanto em várias províncias da Amazónia peruana e nas regiões vizinhas de Loreto e San Martín o fornecimento de eletricidade foi interrompido.

Desde as primeiras horas da manhã, a primeira-ministra, Mirtha Vásquez, encontra-se nas instalações do COEN para seguir de perto a avaliação de danos e os procedimentos de emergência em curso.

Dada a proximidade do epicentro do sismo com o Equador, também se registaram estragos materiais em casas nas regiões equatorianas de Zamora e Loja, com vários imóveis afetados e igualmente uma igreja colapsada.

O sismo teve origem a uma grande profundidade terrestre, 131 quilómetros, o que reduziu o seu poder de destruição à superfície, mas amplificou o alcance da onda sísmica gerada e que foi sentida na capital, Lima.

O Peru está situado no chamado Cinturão do Fogo do Pacífico, onde se regista aproximadamente 85% da atividade sísmica mundial.