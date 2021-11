Açores registam 22 casos nas últimas 24 horas

A Autoridade Regional de Saúde dos Açores diagnosticou nas últimas 24 horas 22 casos de covid-19, sendo 20 em São Miguel, um na Terceira e um no Faial, resultantes de 822 testes realizados.

Nas últimas 24 horas foram registadas 30 recuperações.

Por ilhas, São Miguel registou oito novos casos no concelho de Ponta Delgada, oito no concelho da Lagoa, três no da Ribeira Grande e um no de Vila Franca do Campo.

Na ilha Terceira foi registado um caso no concelho de Angra do Heroísmo e no Faial o registo refere-se ao concelho da Horta.

Há dois doentes internados, ambos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, um dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.

A região soma 255 casos ativos, sendo 191 em São Miguel, 22 na Terceira, 21 em São Jorge, 18 na Graciosa e três no Faial.

De 31 de dezembro de 2020 e até 11 de novembro, foram vacinadas nos Açores 175.199 pessoas com a primeira dose (74%) e 195.775 com a vacinação completa (82,7%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

Receberam a terceira dose da vacina 9.095 utentes.

Desde o início da pandemia, o arquipélago registou 48 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 5.193.392 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, no final de 2019, segundo o balanço diário de hoje da agência France-Presse (AFP).