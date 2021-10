Sismo de magnitude 6,8 sentido em Vanuatu no Pacífico

Um sismo com magnitude 6,8 na escala Richter abalou hoje a costa sudeste do arquipélago de Vanuatu, na zona sul do oceano Pacífico, não se verificando registo de vítimas, danos materiais ou alerta de tsunami.

Segundo a agência Efe, o serviço geológico dos Estados Unidos indicou que o sismo teve origem a 485 quilómetros de profundidade.

O sistema de alertas para tsunamis no Pacífico descartou qualquer possibilidade de que se produza uma onda gigante.

O arquipélago de Vanuatu, com uma população de cerca de 250 mil habitantes, está situado perto do chamado "anel de fogo do Pacifico", zona onde são registados um grande número de terramotos e uma forte atividade vulcânica.