Morreu aos 88 anos primeiro presidente do Irão após a revolução islâmica

O primeiro presidente do Irão após a revolução islâmica de 1979, Abolhassan Banisadr, forçado a abandonar Teerão por desafiar o poder crescente dos religiosos quando o país se tornou uma teocracia, morreu sábado aos 88 anos.

Numa declaração divulgada sábado online, a família de Banisadr afirmou que o ex-presidente iraniano morreu num hospital em Paris após doença prolongada.

Banisadr, que esteve no poder num período conturbado, marcado por episódios como a crise dos reféns na embaixada dos Estados Unidos e pela invasão do Irão pelo Iraque, acabou por ser presidente apenas 16 meses, tendo sido afastado pelo ayatollah Khomeini.

Banisadr foi forçado a regressar a Paris, onde, em 1978, tinha acolhido Khomenei, depois deste abandonar o Iraque, país que o recebeu após ser exilado pelo xá Reza Pahlavi.

Foi a partir de França que, com um grupo de amigos, Banisadr participou na preparação do regresso de Khomeini ao Irão após a saída de Reza Pahlavi, em 1979.

Banisadr tornou-se membro do Conselho Revolucionário e liderou o Ministério dos Negócios Estrangeiros alguns dias após a tomada da embaixada norte-americana em Teerão por estudantes radicais, em 04 de novembro de 1979.

Acabou por estar no cargo apenas durante 18 dias, após conseguir negociar o fim da crise dos reféns, mantendo-se no Conselho Revolucionário de Khomenei e promovido a nacionalização das principais indústrias e das antigas propriedades privadas do xá.

No início de 1980, depois que Khomeini ter decretado que a recém-criada presidência do Irão não deveria ser ocupada por um religioso, Banisadr obteve três quartos dos votos necessários e assumiu o cargo.

A invasão do Iraque, em setembro de 1980, deu origem a um conflito sangrento de oito anos entre os dois países, período em que Banisadr assumiu o cargo de comandante-chefe por decreto de Khomeini, tendo sobrevivido a dois acidentes de helicóptero.

Controlado por clérigos da linha dura sob o domínio de Khomeini, o parlamento acabou por destituir Banisadr em junho de 1981 dada a sua oposição à inclusão de religiosos no sistema político do país.

Um mês depois, Banisadr fugiu para França com Massoud Rajavi, líder do grupo militante de esquerda Mujahedeen-e-Khalq.

Nascido em 22 de março de 1933 em Hamada, no Irão, Banisadr cresceu numa família religiosa. O pai, Nasrollah Banisadr, era um ayatollah, alto cargo no clero xiita, que se opunha às políticas do pai do xá, Reza Shah.

Banisadr estudou economia e finanças na Universidade da Sorbonne, em Paris, e foi autor de livros e tratados sobre o socialismo e o islão, tendo, depois de abandonar o Irão, formado com Rajavi o Conselho Nacional da Resistência do Irão, do qual saiu em 1984.