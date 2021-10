Açores com 13 novos casos de infecção por covid-19 e 13 recuperados

Os Açores registaram hoje 13 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a doença covid-19 e igual número de recuperações, mantendo 176 casos ativos, revelou a Autoridade de Saúde Regional.

Segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, nas últimas 24 horas, foram diagnosticados 13 novos casos de infeção, dos quais 12 em São Miguel e um na Terceira, "resultantes de 1.010 análises realizadas em laboratório convencionado".

"De todos os casos registados em São Miguel, 11 resultam de transmissão comunitária e um corresponde a um viajante, residente, com resultado positivo no rastreio por sintomatologia", avançou a Autoridade de Saúde Regional.

O caso registado na ilha Terceira "corresponde também a um viajante, não residente, com resultado positivo no rastreio por sintomatologia".

Estão internados com covid-19 na região oito doentes (menos um do que na sexta-feira), estando "cinco no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, dois no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e um no Hospital da Horta, este internado na Unidade de Cuidados Intensivos".

O comunicado da Autoridade de Saúde Regional reporta ainda 13 recuperações, "sendo 10 em São Miguel, duas na Terceira e uma no Faial".

Os Açores têm atualmente 176 casos ativos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a doença covid-19, dos quais 164 em São Miguel, seis na Terceira, três no Faial e três no Pico.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados na região 9.145 casos de infeção, tendo ocorrido 8.749 recuperações e 43 mortes.

Saíram do arquipélago sem terem sido dadas como curadas 95 pessoas e 87 apresentaram comprovativo de cura anterior.

Segundo o portal da vacinação contra a covid-19 nos Açores, até segunda-feira tinham vacinação completa 191.990 pessoas, o equivalente a 81,13% da população do arquipélago, de acordo com os dados preliminares dos Censos 2021.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 4.830.270 mortes em todo o mundo, entre mais de 236,66 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.027 pessoas e foram contabilizados 1.074.109 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.