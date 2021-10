Explosão mortal em mesquita foi ataque suicida

A explosão que atingiu hoje uma mesquita no norte do Afeganistão, provocando pelo menos 80 mortes e mais de 100 feridos, foi resultado de um ataque suicida, informou o Governo talibã.

Matiullah Rouhani, responsável regional do Governo talibã, com a pasta da Cultura e da Informação, disse hoje que o atentado na mesquita frequentada por um grupo religioso minoritário no norte do Afeganistão foi um ataque suicida.

No mais recente relatório, as autoridades policiais afegãs atualizaram para pelo menos 80 mortes e mais de 100 feridos o balanço da forte explosão que ocorreu na província de Kunduz, durante a oração semanal de sexta-feira na mesquita Gozar-e-Sayed Abad, quando membros da minoria religiosa xiita compareciam em grande número para o culto.

O porta-voz dos talibãs Zabihullah Mujahid disse que a mesquita xiita foi o alvo do ataque e que um "elevado número" de fiéis foi morto e ferido, acrescentando que as autoridades já chegaram ao local e estão a investigar o incidente.

As autoridades policiais estão a atualizar o número de vítimas, que subiu para 80 mortes e 100 feridos, que é já o mais elevado número de vítimas num ataque desde que as tropas internacionais deixaram o Afeganistão, em final de agosto.

A causa da explosão ainda não foi esclarecida e nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque.

O Governo talibã tem-se deparado com uma crescente ameaça por parte de grupos ligados ao autoproclamado Estado Islâmico (EI), que recentemente reivindicaram dois atentados mortais em Cabul e que procuram frequentes vezes minorias religiosas afegãs para alvos dos seus ataques.