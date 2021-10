Santuário de Fátima promove retiro sobre como a Irmã Lúcia viveu "a confiança"

O Santuário de Fátima promove, no final do mês, um retiro sob o tema "Não tenhais medo - Neste tempo crítico, praticar a confiança com Lúcia de Jesus", refletindo sobre a forma como a Irmã Lúcia "praticou a confiança".

Segundo o Santuário de Fátima, "a confiança é o grande desafio do tempo que atravessamos, marcado pela experiência, imposta pela pandemia, da vulnerabilidade, que nos revela a face ocultada da condição humana: a fragilidade".

"Sentindo a crise como ameaça, porque nos faz vermo-nos vulneráveis, tomamos consciência mais aguda da fragilidade constitutiva partilhada que nos irmana", acrescenta uma nota do Santuário sobre o evento, acrescentando que "esta crise inspira medo e faz emergir interrogações existenciais que não permitem respostas fáceis, mas convocam o coração para um caminho interior de procura do sentido da vida no horizonte de Deus".

A vidente de Fátima Lúcia de Jesus "praticou a confiança como atitude filial ao longo de um itinerário de vida, de pequena pastorinha a monja anciã, em que a tribulação esteve presente", sublinha ainda a informação disponibilizada pelo Santuário.

O retiro, realizado pela Escola do Santuário, tem início às 19:00 de 29 de outubro e termina no dia 31 às 15:00.