DGS actualiza para 73 número de mortes por covid-19 na Madeira

A Madeira regista hoje, dia 16 de Outubro, 11 novos casos de infecção por covid-19 e uma morte relacionada com a doença indica a Direcção-Geral da Saúde (DGS) no seu boletim epidemiológico.

A vítima mortal trata-se, ao que tudo indica, do mesmo caso já reportado ontem pelas autoridades regionais de saúde.

Segundo a DGS, a Região contabiliza assim, 12.442 infectados e 73 mortes causadas pelo novo coronavírus.

Note-se que autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS. Com efeito, no seu mais recente boletim (divulgado ontem à tarde), a Direcção Regional de Saúde (DRS), contabilizava 11.864 casos confirmados de covid-19 e um total de 76 óbitos associados à doença.

No que toca ao país foram registados 612 novos casos confirmados e 10 mortes nas últimas 24 horas.

Portugal regista hoje mais 612 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, 10 mortes associadas à covid-19, uma redução nos internamentos em enfermaria e um aumento em unidades de cuidados intensivos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

