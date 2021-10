Pandemia matou pelo menos 4.843.739 pessoas em todo o mundo

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.843.739 mortos no mundo desde o surgimento da doença na China, no final de 2019, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse, com base em dados oficiais.

Mais de 237.462.210 casos de infeção foram diagnosticados desde o início da pandemia.

A grande maioria dos infetados cura-se, mas uma parte ainda mal avaliada mantém os sintomas durante semanas, às vezes meses.

Os números assentam nos balanços diariamente comunicados pelas autoridades de saúde de cada país e excluem as revisões feitas posteriormente por alguns organismos estatísticos, que apontam para um número bastante superior de vítimas mortais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera mesmo, tendo em conta o aumento da mortalidade direta ou indiretamente relacionada com a covid-19, que o balanço real da pandemia poderá ser duas a três vezes mais elevado do que o oficialmente registado.

Uma boa parte dos casos menos graves ou assintomáticos mantém-se, assim, por detetar, apesar da intensificação da testagem em muitos países.

No sábado, foram registadas mais 5.425 mortes e 351.868 novos casos no mundo.

Os países que registaram o maior número de mortes nos seus últimos balanços foram os Estados Unidos, com mais 2.508 mortos, a Rússia, com 936, e o México, com 514.

Os Estados Unidos são o país mais atingido pela pandemia, tanto em número de mortos como de novos casos, com 712.974 mortes em 44.317.553 casos registados, segundo dados da universidade Johns Hopkins.

A seguir aos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 600.829 mortos e 21.567.181 casos, a Índia, com 450.589 mortos e 33.953.475 casos, o México, com 281.958 mortos e 3.720.545 casos, e a Rússia, com 216.415 mortos e 7.775.365 casos.

Entre os países mais duramente atingidos, o Peru é aquele com o maior número de mortos em relação à sua população, com 605 mortes por cada 100.000 habitantes, seguido da Bósnia (331), da Macedónia do Norte (327), do Montenegro (316), da Hungria (313) e da Bulgária (311).

A América Latina e as Caraíbas totalizavam hoje, às 11:00 em Lisboa (10:00 TMG), 1.501.440 mortos em 45.305.305 casos, a Europa 1.333.630 mortos (69.413.306 casos), a Ásia 849.982 mortos (54.643.014 casos), os Estados Unidos e o Canadá 741.160 mortos (45.972.930 casos), a África 213.024 mortos (8.362.975 casos), o Médio Oriente 202.156 mortos (13.561.466 casos) e a Oceânia 2.347 mortos (203.220 casos).

Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da OMS.

Devido a correções feitas pelas autoridades ou publicações tardias de dados, os números referentes aos aumentos em 24 horas podem não corresponder exatamente aos divulgados no dia anterior.