UEFA mantém a intenção de realizar Euro2020 em 12 cidades

A UEFA mantém a intenção de realizar o Euro2020 de futebol nas 12 cidades inicialmente previstas para acolher a competição, que foi adiada para este ano devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o organismo, em comunicado.

Na reunião que a UEFA manteve com os representantes das 12 federações anfitriãs da prova, que vai decorrer entre 11 de junho e 11 de julho, todas as partes defenderam ser necessária "flexibilidade nas decisões que digam respeito à organização do torneio, tendo em conta os desafios e circunstâncias que cada cidade enfrenta", face à crise mundial de saúde pública.

Perante a evolução da pandemia provocada pelo novo coronavírus, as 12 federações terão de apresentar no início de abril o plano de organização para a admissão de público nos estádios.

"A UEFA está empenhada em realizar o Euro2020 nas 12 cidades inicialmente previstas. Acredito que as coisas vão evoluir de forma positiva à medida que a competição se for aproximando. Por isso, é importante dar o maior tempo possível às cidades-sede e aos governos, para que possam ter uma previsão sólida de como estará a situação em junho e julho", afirmou o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, defendendo que "os adeptos são uma parte muito importante do futebol".

O Euro2020 deveria ter sido disputado no ano passado, mas acabou por ser adiado devido à pandemia de covid-19.

A prova vai ser disputada em 12 cidades diferentes, ainda que, recentemente, a UEFA tenha aventado a possibilidade de organizar o torneio num só país, tendo em conta o aumento dos casos de infeção com o novo coronavírus na Europa.

Roma (Itália), Londres (Inglaterra), Amesterdão (Países Baixos), Baku (Azerbaijão), Bilbau (Espanha), Bucareste (Roménia), Budapeste (Hungria), Copenhaga (Dinamarca), Dublin (Irlanda), Glasgow (Escócia), Munique (Alemanha) e São Petersburgo (Rússia) são as cidades europeias que vão acolher a 16.ª edição do Campeonato da Europa.

O jogo inaugural será em Roma, em 11 de junho, enquanto a final será disputada em Londres, em 11 de julho.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F, juntamente com Alemanha, França e Hungria. A seleção portuguesa vai defrontar os húngaros (15 de junho) e os franceses (23) em Budapeste, e pelo meio joga com os alemães (19), em Munique.