Ivo Vieira perde com Al Nassr na Arábia Saudita

O Al Wehda, de Ivo Vieira, perdeu hoje por 3-1 no reduto do Al Nassr, que somou a quarta vitória seguida na 'era' pós Rui Vitória, em encontro da 14.ª jornada da Liga saudita de futebol.

O avançado brasileiro Luisinho marcou o primeiro golo do jogo, logo aos cinco minutos para o Al Wehda, mas o Al Nassr respondeu três minutos depois, por intermédio do médio argentino Pity Martínez.

Já no segundo tempo, o médio 'canarinho' Petros marcou por duas vezes (67 e 87) e fixou o resultado, dando os três pontos à formação agora liderada pelo croata Alen Horvat, que somou o quarto triunfo consecutivo no campeonato.

O Al Nassr ultrapassou o rival de hoje na classificação e está agora no sétimo lugar, com 20 pontos, exatamente os mesmo que o Al Wedha, que está na oitava posição, com o líder Al Hilal a nove pontos de distância.

O extremo luso Hernâni foi titular na turma orientada por Ivo Vieira, tendo visto um cartão amarelo aos 86 minutos.