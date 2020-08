A autarquia do Funchal tem gasto milhões e milhões de euros em empresas não rentáveis, como por exemplo a Frente Mar Funchal, isto quando as famílias passam por grandes dificuldades e aumentam os sem-abrigo pelas ruas da cidade. Mas "tudo serve para a propaganda política" e o assistencialismo dá muito jeito aos políticos, aponta a deputada municipal Raquel Coelho, na intervenção na cerimónia do Dia da Ciade do Funchal.