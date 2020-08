Distanciamento social difícil de cumprir na Igreja Matriz de Machico

A celebração de Eucaristia por D. Tolentino Mendonça na Igreja Matriz de Machico mobilizou muitos fiéis, por isso torna-se difícil manter o distanciamento social no interior do templo, ao ponto do próprio cónego Manuel Martins reconhecer que a igreja está mais cheia do habitual, no entanto sublinhou que pelo facto de “estarmos na mãos de Deus, Ele irá ajudar-nos a ultrapassar constrangimentos numa época de pandemia". Todos os que estão a participar na missa usam máscara.