Paróquia de Machico recorda obra

Na véspera do Cardeal de D. Tolentino Mendonça celebrar a homília na igreja matriz de Machico, de onde é natural, a convite da confraria do Santíssimo Sacramento, eis que a página do facebook da paróquia, ainda gerida pelo cónego Manuel Martins, colocou dois ‘posts’ que fazem eco pouco antes da realização da eucaristia começar.

O primeiro, com a publicação de 57 fotografias, serve para mostrar a obra do sacerdote que dentro de dias deixará a paróquia para assumir novas funções em São Martinho. Neste espaço fica espelhado todo o trabalho de recuperação do património edificado.

Já hoje cita o evangelho lembrando a frase central “todos comeram e ficaram saciados” alusivo à parábola da “multiplicação dos pães”.