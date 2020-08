Reino Unido com mais 12 mortos e 1.089 casos de infecção

O Reino Unido registou mais 12 mortos e 1.089 casos de infecção relacionados com a pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, acima das 713 infecções do dia anterior, foi anunciado.

No total, segundo os dados avançados pelo Governo britânico, contabilizam-se 41.381 mortes relacionadas com a covid-19, um número que inclui as pessoas que morreram 28 dias após terem testado positivo.

Porém, os dados publicados pelas agências de estatística britânicas revelam que foram registadas 57.707 mortes no Reino Unido por covid-19.

Perto de 900 pacientes com a doença continuam internados nos hospitais do país.

Só no último dia foram hospitalizados 128 doentes, sendo que 73 dos quais precisam de ventilação assistida.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, anunciou hoje um plano para criar o Instituto Nacional de Proteção à Saúde (NIHP) para substituir a atual Agência de Saúde Pública na Inglaterra.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 774.832 mortos e infetou mais de 21,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.