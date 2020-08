Começou, hoje, o primeiro curso de Primeiros Socorros ministrado pelo SESARAM este ano, num modelo de formação que tem menos participantes devido à pandemia de Covid-19.

Ana Paula Reis, responsável por esta iniciativa considerque o curso "é uma mais-valia para outras pessoas que com formação podem salvar vidas", porque "competências básicas que podem fazer a diferença".

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, lembrou que estes cursos já são ministrados pelo SESARAM há mais de 20 anos e têm contribuído para a formação dos jovens.

O primeiro curso decorre de 17 a 24 de Agosto e o segundo de 25 a 31 de Agosto. Os cursos irão decorrer no Centro de Formação do SESARAM, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.