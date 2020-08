Direcção Regional do Mar assina primeiro Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo

A Direcção Regional do Mar assinou o primeiro Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo, que possibilita instalação do novo Cabo Submarino Ellalink.

A passagem deste cabo pela Região aumenta a acessibilidade tecnológica, permitindo-lhe colocar-se na linha da frente da chamada 'batalha digital'. Além disso, melhora a competitividade da economia azul da Madeira e é uma forma inteligente, até arrojada, de defender a continuidade territorial

Esta nova autoestrada de dados digitais é um equipamento de última geração preparado para os novos desafios, como o 5G, e garantirá uma elevada capacidade de transmissão, possibilitando, por exemplo, uma internet mais rápida e, eventualmente, mais barata.

Este é o primeiro TUPEM efectivado na Região autónoma da Madeira, e após assinatura, a sua representação espacial, poderá ser consultada no Geoportal do Plano de Situação.

A cerimónia decorreu, esta segunda-feira, nas instalações da Direcção Regional do Mar, com a presença da directora regional, Mafalda Freitas, e do presidente da Electricidade da Madeira, Rui Rebelo.