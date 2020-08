Instituto das Florestas sugere ida ao Jardim Botânico

É através da página de Facebook que o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) sugere um passeio até ao Jardim Botânico. As entradas são gratuitas e o espaço oferece muito para ver, desde flores, plantas, árvores e esplanadas com uma vista privilegiada para a baía do Funchal.

"Se está na Madeira, depois da ida à praia pela manhã, porque não dar um pulinho ao Jardim Botânico?", escreve o IFCN no Facebook, deixando o convite a turistas e madeirenses.

Além disso, a reabertura do Teleférico do Jardim Botânico já permite uma subida até à freguesia do Monte.