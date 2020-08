Semana da Juventude com balanço “muito positivo”

A Semana da Juventude, promovida pela JSD-M, encerrou hoje, com uma viagem às Ilhas Desertas que contou com a presença do secretário-geral do PSD-M. José Prada que, sublinhando a validade desta Semana e a participação registada ao longo da mesma, apela a que mais jovens se mobilizem e interessem pela política, “em nome do futuro da Madeira”