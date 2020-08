Imagens de Beirute e Minsk marcam esta segunda-feira

As eleições na Bielorrússia que deram a vitória a Alexander Lukashenko, com mais de 80% dos votos, são contestadas, nas ruas, pela oposição que garante que houve fraude.

Há 26 anos no poder, Lukashenko tem governado o país com o recurso à prisão de opositores e outras medidas de repressão

As explosões no porto de Beirute que mataram quase duas centenas de pessoas e destruíram uma parte significativa da cidade, levaram a protestos nas ruas contra o governo do Líbano que já registou várias demissões: O presidente, Michel Aoun, deverá marcar eleições antecipadas.