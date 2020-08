Preços dos combustíveis na Madeira em baixa nesta semana

Os preços dos combustíveis, cujo valor é afixado administrativamente pelo Governo Regional desde Agosto de 2008, voltam a sofrer uma redução nesta semana que agora se inicia.

Assim, de acordo com o despacho publicado no Jornal Oficial da Região na passada quinta-feira - antecipação de um dia dada a tolerância de ponto concedida aos funcionários públicos da Administração Pública Regional por causa do Rali Vinho Madeira -, a gasolina super sem chumbo de 95 octanas irá baixar 0,01 €, ou seja uma centésima de euro.

Já o gasóleo rodoviário (ou simples), que é o mais utilizado pelos automobilistas madeirense para atestar o depósito dos seus veículos, vai sofrer uma redução ainda menor, 0,006 €, enquanto que o gasóleo colorido e marcado (mais conhecido por gasóleo verde ou por gasóleo agrícola, por ser usado na agricultura e na pesca, por exemplo) também baixa na mesma proporção, -0,006 €.

Estes são os preços para esta semana, em vigor desde a meia-noite desta segunda-feira, 10 de Agosto, até às 23h59 do próximo domingo, 16 de Agosto:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,362 por litro

Gasóleo rodoviário.................................€ 1,131 por litro

Gasóleo colorido e marcado...................€ 0,646 por litro

Estes são os preços que estavam em vigor na semana que terminou:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,372 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,137 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,652 por litro