Saiba por onde vão andar os radares da PSP em Agosto na Madeira

A Polícia de Segurança Pública divulgou, hoje, as acções de fiscalização com recurso a radar que vai levar a cabo ao longo do mês de Agosto, em todo o país, no âmbito da campanha 'Quem o avisa...'.

Radares na Madeira

05-ago-20 13H00 VR1 Km 9.4 este-oeste - Câmara de Lobos

05-ago-20 14H00 Av. das Madalenas (troço a norte do nó da VR1)

10-ago-20 08H00 Estrada da Fundoa e Estrada Comandante Camacho de Freitas

11-ago-20 14H00 Rua Engenheiro Santos Costa - Machico

12-ago-20 08H00 VR1 Km 25.4 - Caniço - oeste-este.

17-ago-20 07H00 VR1 Km 6.0 - oeste-este - Quinta Grande

18-ago-20 14H00 Av. Luís de Camões e Rua do Comboio

31-ago-20 08H00 Estrada Monumental e Av. Mário Soares