Câmara do Porto Moniz apoia apicultores através da cedência de medicamento

A Câmara Municipal de Porto Moniz estabeleceu um contrato-programa/protocolo com a Associação de Apicultores da Madeira e Porto Santo, com vista a apoiar os apicultores do concelho, através da cedência de um medicamento para o tratamento da Varroose.

Esta medida, explica a autarquia em comunicado, abrange todas as 279 colmeias registadas neste concelho e o medicamento será distribuído de forma gratuita aos apicultores.

A entrega deste medicamento aos apicultores do Porto Moniz está agendado para amanhã, dia 31 de Julho, pelas 18h30, no Salão Nobre desta Câmara Municipal.