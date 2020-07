A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, sexta-feira, dia 10 de Julho, decorrerá uma intervenção no reservatório e água dos Saltos, que poderá afectar o abastecimento de água no Caminho dos Saltos, Levada da Corujeira, e na Estrada Comandante Camacho de Freitas.

Esta intervenção decorre entre as 9h00 e as 13h00.

A autarquia agradece a compreensão de todos.