Visita às obras no interior dos Marmeleiros ficou-se pelo exterior

Começou hoje a empreitada de reabilitação do interior do Hospital dos Marmeleiros. Para assinalar o momento, há muito desejado pelos profissionais de saúde,. mas também por utentes do SESARAM, o Governo Regional convidou a comunicação social para uma visita ao local. Mas, devido ao Covid-19, a visita limitou-se à apresentação verbal da intervenção, no exterior do edifício, através de declarações dos secretários Regionais dos Equipamentos e Infraestruturas e da Saúde e protecção Civil.

Pedro Fino explicou que a intervenção no interior, que acontece após à recuperação de fachadas e coberturas, tem um custo de 1,5 milhões de euros e um prazo de 20 meses, pelo que deve ficar concluída no primeiro trimestre de 2022.

"De acordo com o planeado, a SREI inicia agora a intervenção de recuperação do interior do edifício, englobando trabalhos de remoção e substituição de revestimentos de tectos e pavimentos, reabilitação das instalações sanitárias de doentes, incluindo novas redes de abastecimento de água quente e fria e rede de esgotos, recuperação de portas interiores e ainda a reabilitação das áreas de sujos e limpos."

A obra vais estar a cargo da RIM, que venceu o concurso público em que também se apresentaram Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas S.A.; SOCICORREIA - Engenharia S.A., RIM – Engenharia e Construções S.A., AFAVIAS – Engenharia e Construções S.A., José Avelino Pinto, Construção e Engenharia S.A. e Alberto Couto Alves, S.A.. Destas seis, três apresentaram propostas - Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas S.A.; SOCICORREIA - Engenharia S.A., RIM – Engenharia e Construções S.A.

Pedro Fino, tal como Pedro Ramos depois, acentuou a finalidade da intervenção, que assenta num reforço das condições de conforto e segurança de utentes e profissionais daquela unidade de Saúde.

A obra, esclareceu o secretário da Saúde, inicia-se pelos quarto e quinto pisos, que foram desocupados, com os doentes a passarem para outra unidade, que não foi especificada.

Pedro Ramos, como antes havia feito Pedro Fino, mostrou satisfação pelo bom relacionamento entre as duas secretarias, o que tem facilitado o andamento de várias obras que estão ao dispor do SESARAM. Foram dados os exemplos, além dos Hospital dos Marmeleiros, da ampliação da Urgência de adultos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o Centro de Saúde da Calheta.

Ficou também o anúncio de que, muito brevemente, avança o concurso para obras no Centro de Saúde do Arco da Calheta.

Pedro Ramos mostrou-se convicto de que, com a intervenção agora iniciada, os Marmeleiros ficarão capazes de servir a Região por mais 20 ou 30 anos. Se na área da saúde, social ou outra, logo se verá quando o novo Hospital central da madeira ficar concluído.

Sobre esse processo, Pedro Fino reafirmou a vontade do Governo de lançar um novo concurso público para a obra em Setembro ou Outubro.