Raquel Coelho alerta para abusos laborais na Madeira

O PTP alertou hoje o Representante da República para as situações de abusos laborais que têm ocorrido com muitos trabalhadores da Região, que são obrigados a trabalhar, mesmo estando em lay-off e com vencimento reduzido.

Raquel Coelho destacou a necessidade de mais fiscalização por parte da segurança social, já que a precariedade laboral “tira a força reivindicativa aos trabalhadores”.

Nesta reunião com Ireneu Barreto, o PTP abordou também a “injustiça” nos acessos aos apoios disponibilizados pelo Governo Regional às empresas para fazer face à pandemia. “Implementa-se um conjunto de exigências e critérios que impede as micro-empresas em dificuldades de aceder aos apoios, acabando por ser os mesmos, aqueles que estão de braço dado com governo e as autarquias, a açambarcar o grosso dos apoios”, referiu Raquel Coelho que apontou ainda para o “silêncio” dos grandes empresários ligados à hotelaria, que “estranhamente não contestaram o encerramento da ilha ao turismo, atitude que indicia “alguma garantia de apoio prometido pelo Governo Regional, porventura desconhecido da opinião pública”.

Por fim, a deputada do PTP reivindicou a correcção da portaria que regula os apoios à aquisição de carros eléctricos, de forma a garantir que todos aqueles que compraram automóveis este ano sejam abrangidos pela medida.