PCP alerta para problemas da classe docente na Madeira

O PCP abordou hoje as preocupações da classe docente da Região, em relação à realidade laboral no sector da educação e aos impactos da Covid-19 na realidade escolar.

Depois de se ter reunido com o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), o deputado Ricardo Lume destacou as preocupações em relação aos problemas que surgiram na implementação do ensino à distância, o menor aproveitamento escolar para os alunos com mais dificuldade de aprendizagem, assim como os que apresentam carências económicas.

O ensino à distância colocou novos desafios aos professores, na grande maioria dos casos “sem o devido acompanhamento por parte das escolas e da Secretaria Regional de Educação”. Esta foi uma das conclusões da reunião, assim como a preparação do início do novo ano lectivo, sendo necessário “garantir uma redução do número de alunos por turma”, preferencialmente até 15 alunos, tendo em conta os distanciamentos recomendados pelas autoridades de saúde e o espaçamento nas salas de aulas, sendo certo que a redução de alunos por turma ou de divisão das turmas em dois turnos, deverá “garantir a contratação de mais professores”.

A reunião abordou ainda a luta dos professores na Região que reivindicam um “sistema mais justo para a vinculação dos professores precários ao quadro da Secretaria Regional da Educação”, defendendo a “vinculação com três anos de serviço independentemente do período de docência ter sido exercido em diferentes grupos disciplinares”, refere o PCP.

O combate ao envelhecimento da classe docente foi também uma preocupação levantada pelo SPM que defende a “redução da componente lectiva para os professores do 1.ºciclo e do Pré-escolar nos mesmos moldes que acontece para os professores dos restantes ciclos de ensino”.

Recorde-se que esta reunião realizou-se no âmbito das Jornadas Legislativas do PCP que têm como objectivo analisar a situação sócio laboral da Região, tendo em conta a nova realidade decorrente da pandemia de Covid-19, expondo os problemas vividos pelos madeirenses e avançar com propostas concretas, contribuindo para um “verdadeiro desenvolvimento sócio-económico da RAM que privilegie a igualdade de oportunidades e a salvaguarda dos sectores produtivos regionais”, defende o PCP.