Autarquia de Machico aprova novas medidas sociais

A Reunião Camarária da Autarquia de Machico, realizada esta quinta-feira, 9 de Julho, aprovou algumas medidas propostas pelo actual executivo, como a entrega de kits escolares e os manuais aos alunos de 1.º ciclo que serão entregues logo no início do ano lectivo.

Segundo a Autarquia, durante a reunião, foi ainda aprovada a atribuição de 23 novos Cartões Abem - Rede Nacional de Apoio Medicamento - a munícipes portadores de doença crónica que se encontram impossibilitados de adquirir os fármacos por razões económicas.

Até ao momento, e no âmbito da assinatura do protocolo com a Associação Dignitude, a Câmara Municipal de Machico já entregou 161 Cartões a pessoas necessitadas num valor de 16.100€.