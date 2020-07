Porto Santo tem mais uma Bandeira Azul hasteada

A Bandeira Azul foi hasteada hoje na praia do Cabeço da Ponta, no Porto Santo.

Situada a cerca de 4 km do centro da Vila Baleira, a Praia do Cabeço da Ponta é frequentada, sobretudo, pelos conhecedores do efeito terapêutico das suas areias.

Esta praia localiza-se numa zona onde existem grandes unidades hoteleiras sendo possível usufruir de excelentes condições de alojamento e de actividades de lazer.

São essas unidades que asseguram os serviços de restauração e de café/bar.

A praia do Cabeço não possui parque de estacionamento público. As facilidades disponíveis para os utentes englobam nadador-salvador, bote salva-vidas e um posto de primeiros socorros.