"Ando na terra e junto dos enfermeiros", Juan Carvalho contra-ataca Pedro Ramos

É um toma lá dá cá. Depois do secretário regional da saúde ter dito que Juan Carvalho "não tem estado aqui na terra" por ter proferido que o Lar da Bela Vista encontra-se num "cenário de guerra" por via da falta de profissionais de saúde, eis que o dirigente volta ao ataque ripostando as declarações do governante: "Ando na terra e junto dos enfermeiros", reagiu há instantes, momentos volvidos de o governante ter recordado, em Câmara de Lobos, o acordo vigente para a contratação de mais enfermeiros e destes terem sido chamados para a linha da frente ao combate da pandemia o que motivou a mobilização para diversos pontos estratégicos, explicou.

O sindicalista volta a sair em defesa da classe que representa reafirmando que as suas palavras enquadram-se num "contexto de trabalho actual em que alguns dos enfermeiros naquele lar estão exaustos", sublinhou ao ponto de vincar que um enfermeiro "está já de baixa médica" havendo forte possibilidade de outros colegas seguirem idêntico caminho por "cansaço e esgotamento".