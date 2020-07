Espaços nocturnos com fiscalização mais apertada

O presidente do Governo Regional acaba de confirmar que as autoridades de segurança vão reforçar a fiscalização, sobretudo “na noite e em alguns estabelecimentos que já não estão a cumprir as normas”. Miguel Albuquerque falou à margem de uma prelecção que realiza neste momento para os alunos de MBA de Gestão de Negócios Internacionais, na Escola da Apel, e alertou que agora é altura de ter “muito cuidado”.

“É um aviso. O desconfinamento está a ser feito e temos de estar muito atentos. Abrimos os aeroportos e estão pessoas a entrar que vêm de zonas contaminadas por isso temos de redobrar os cuidados, no distanciamento social, nas práticas de higiene”.

Miguel Albuquerque insistiu que não é momento “de relaxar”, lembrando que “estamos em plena crise pandémica” que não permite “facilidades em termos de potencial de contaminações”.

Questionado sobre o Orçamento Suplementar, o presidente do Governo lembrou que as estimativas apontam para uma quebra fiscal à volta dos 198 milhões de euros, além de um acréscimo de despesa de 120 milhões de euros, e que o documento pretende fazer face a estes valores. No futuro, acrescentou, o Orçamento Retificativo incluirá medidas mais concretas de recuperação