Parlamento acolhe exposição encenada com tertúlia

A Assembleia Legislativa da Madeira promove amanhã, dia 9 de Julho, pelas 16 horas, uma exposição encenada seguida de tertúlia. Este é o concretizar do projecto artístico, intitulado 'Revoltas e Motins na História da Madeira e do Porto Santo', que terá lugar no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Da autoria de Margarida Jardim, esta é uma narrativa que nasce do encontro entre a história, as artes plásticas e o teatro, contemplando uma exposição dramatizada e um momento de tertúlia protagonizado por Alberto João Jardim, Guilherme Silva, Marcelino de Castro e Emanuel Janes.

O projecto congrega pintura, teatro e tertúlias e percorreu até ao presente quatro sedes de concelho: São Vicente, a 7 de Junho; Funchal, a 12 de Julho; Porto Santo, a 25 de Outubro; e Ribeira Brava, a 27 de Novembro.

'Revoltas e Motins na História da Madeira e Porto Santo' está integrado no Programa das Comemorações do 6.º Centenário do Descobrimento do Porto Santo e da Madeira.