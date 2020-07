Universidade da Madeira abre curso de Engenharia de Computadores

Engenharia de Computadores é a nova aposta da Universidade da Madeira (UMa), que abre este curso já no próximo ano lectivo. A nova licenciatura terá 20 vagas, com formação por três anos, num total de 180 ECTS. Para concorrer, as provas de ingresso exigidas são Física e Química (07) e Matemática (16).

A Licenciatura em Engenharia de Computadores é uma área de ensino que abrange a Engenharia Informática e a Engenharia Electrotécnica, adianta a instituição de ensino superior, que pretende formar profissionais para responder às necessidades do mercado de trabalho, nomeadamente preparados para projectar redes de computadores e dispositivos para a Internet das Coisas, e ainda de desenvolver e testar os seus protótipos para fornecer à indústria. “Sendo uma área em grande expansão e evolução, durante o curso, os alunos são preparados para não só para desenvolver projectos que envolve o software e hardware, desde a fase de projecto até à fase de implementação, mas também para as responsabilidades éticas e profissionais, com objectivo de se tornarem profissionais autónomos e líderes de equipas”.

O curso esta dividido em três anos, cada um em dois semestres.