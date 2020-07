Universidade da Madeira com 665 vagas no próximo ano lectivo

Bom dia! A Universidade da Madeira (UMa) vai abrir 665 vagas para o próximo ano lectivo. É este o tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, onde explicamos que a instituição vai contar com mais 20 lugares e uma nova licenciatura em Engenharia de Computadores. Neste início de semana pode também ficar a saber que:

'Marcelo voltou a Lisboa habilitado para fazer pressão'. Presidente da República regressou a Belém com “muita informação” e “habilitado” para exigir mais atenção do Governo Central em relação à Madeira. Regressará no Verão.

Noutro campo, saiba que a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural passará a facultar, através da GESBA, mangas biodegradáveis para cobrir os cachos de banana, numa iniciativa que pretende substituir o plástico.

Cá pelo Funchal, destaque para a reabilitação urbana que terá investimento de 115 milhões. ‘Funchal – Rumo 2030 ‘ dedica ‘fatia de leão’ à requalificação de bairros e edifícios municipais.

Por último, saiba que as férias cá dentro são para todos os bolsos. Conheça as muitas e boas razões para relaxar, este Verão, na Região.