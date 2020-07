PS defende plano de investimento público para alavancar a economia regional

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira defendeu hoje a necessidade de a Região desenvolver um plano de investimento público capaz de alavancar a economia durante a crise provocada pela Covid-19.

Durante uma conferência de imprensa realizada esta manhã, Paulo Cafôfo deu conta dos indicadores económicos da Região que apresentam uma constante subida no número de empresas que se encontram em regime de lay-off.

“São mais de 3.330 empresas, num universo de mais de 43 mil trabalhadores”, explicou, referindo ainda preocupação na evolução do número de trabalhadores no desemprego tenderá a aumentar.

Para além da preocuçaõa com a situação económica da Região, o socialista destacou o orçamento suplementar, de onde virão verbas extraordinárias, seja por via da autorização do financiamento já dado pelo Governo da República, seja mesmo de verbas vindas da União Europeia, , sendo importante que a Madeira “saiba aplicar esse dinheiro”, bem como o investimento público que será “fundamental para alavancar toda a economia”.

Desta feita, afirma que é preciso um programa onde se defina “as áreas desse investimento público” e uma estratégia para as políticas públicas de forma a criar “novas oportunidades naquela que é a actividade económica da Região”.

Paulo Cafôfo alerta assim para uma “gestão responsável e pensada”, ao contrário do que tem acontecido na Região. “E digo isto porque não pode acontecer como a obra do novo hospital, um investimento estruturante, que tem sofrido atrasos atrás de atrasos. E que apesar de estar inscrita no orçamento, não vai para o terreno este ano”, exemplificou.

Defende novos mecanismos de apoio às empresas, a fundo perdido, mas direccionado para determinadas áreas onde se possa dar um ‘salto’ qualitativo naquilo que é o paradigma de desenvolvimento da Região. “Falo do apoio a fundo perdido para as empresas que possam inovar em termos tecnológicos, dando o tal ‘salto’, na economia digital, mas também apoios para empresas que tenham na sustentabilidade ambiental e energética o seu foco e a sua reorganização”, acrescentou,

Paulo Cafôfo defendeu ainda a necessidade de o investimento público ter de “melhorar a qualidade de vida da população”, através de uma forte aposta na reestruturação do sector da Saúde e no reforço da estratégia de habitação social.