Paulo Cafôfo defende “plano económico para a próxima década”

Paulo Cafôfo abordou hoje o panorama económico da Região, marcado pela pandemia Covid-19, e referiu que já se começa a sentir uma “aflição social crescente” que se tem agonizando com o aumento do número de desempregados.

“Neste momento tão difícil da vida da Região, precisamos de ter um plano de recuperação económica para saber onde vamos investir o dinheiro que o Governo Regional terá disponível”, sugeriu o deputado socialista, na conferência de imprensa realizada esta tarde, no Funchal, referindo que o orçamento suplementar do Governo da república “englobou as reivindicações do Governo Regional”, que terá a possibilidade de maior financiamento, “na ordem de quase meio milhão de euros”, mas também da moratória relativamente às tranches do PAEF.

Face às receitas vão entrar para “responder às necessidades económicas, Paulo Cafôfo defende “um plano de recuperação económico com uma vertente social”, assim como a criação de mecanismos que consigam dar uma resposta às crescentes necessidades das famílias.

O socialista sublinha a necessidade de “um plano económico para a próxima década” que vise o futuro, diminua a dependência externa, aumente a produção regional, capte mais investimento externo e retenha mais quadros qualificados, numa aposta em novos sectores, diversificando a economia regional.

“Precisamos apostar na educação, qualificando os nossos jovens e dando a oportunidade que precisam”, bem como dotar “a Região de uma competitividade fiscal, diminuindo os impostos, como forma de atrair mais investimento externo, mas também aliviando os encargos que as famílias têm com os impostos, cem como a tesouraria das empresas, numa altura de grandes dificuldades”, adiantou o deputado, reforçando que o Governo Regional “deve elaborar um plano de recuperação económica”, não sem antes “reunir com os partidos e a sociedade civil”, porque este é um “desafio para toda a Região”.