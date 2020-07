Miguel Silva Gouveia envia recado a Albuquerque: “De um líder espera-se racionalidade, coragem e responsabilidade”

“De um líder espera-se racionalidade, coragem e responsabilidade”. A frase remata um comentário do presidente da Câmara Municipal do Funchal, e embora não tendo destinatário directo é entendido como ‘farpa' à governação de Miguel Albuquerque. Miguel Silva Gouveia saiu a terreiro usando esta noite as redes sociais para lançar mais umas achas para a ‘fogueira’ em torno de várias decisões tomadas pelo Governo Regional. A última relacionada com a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos, uma medida que rapidamente suscitou críticas do sector empresarial e hoteleiro e até no interior do PSD-M.

O autarca e candidato às Autárquicas de 2021 recorda deliberações do Executivo madeirense como foi “proibir a venda de café”; “Determinar segregações nos transportes públicos”; “Anunciar a proibição da venda de jornais”; “Restringir o consumo de álcool no espaço público” ou “prorrogar uma situação de calamidade única no país”.

Miguel Silva Gouveia considera que está perante “exemplos reais” ou de matérias que são “geridas a partir das caixas de comentários nas redes sociais, numa capitulação da cientificidade e captura de conselhos técnicos pela obediência política”, condena aproveitando para dar outra ‘alfinetada’ à liderança de Miguel Albuquerque sobretudo à doutrina aplicada pelo social-democrata que esta manhã justificou o uso obrigatório da máscara

“Quem se entrega à conveniência dos populismos do momento, cavalgando ondas emocionais colectivas, nunca presta um bom serviço à comunidade”, complementa num curto comentário publicado na sua página do facebook.