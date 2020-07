Miguel Silva Gouveia destaca papel das associações no desenvolvimento social e cultural da cidade

O Presidente Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo respetivo Executivo, foram recebidos pelo Presidente, Augusto Mané e fizeram uma visita às instalações sediadas no Bairro da Nazaré.

Miguel Silva Gouveia começou por explicar o propósito desta iniciativa, interrompida pela crise de saúde pública e que foi agora retomada na freguesia de São Martinho, “só com proximidade e auscultando as populações e as entidades que representam as comunidades, é que conseguimos construir uma cidade mais sólida e mais solidária. Estas são visitas onde, para além da hospitalidade, temos encontrado uma enorme vontade de todos em contribuir para o desenvolvimento social, cultural e desportivo do Funchal”.

A ACRAM é uma organização sem fins lucrativos que tem por objetivo preservar e divulgar a cultura africana na Região Autónoma da Madeira e promover a integração dos imigrantes africanos na sociedade madeirense. Realizam inúmeras atividades que visam a promoção do diálogo intercultural, a sensibilização para a multiculturalidade e a divulgação da cultura africana, com toda a sua musicalidade, ritmos, gastronomia e artesanato.

O Autarca referiu que a CMF procura conhecer no terreno todas as entidades que desenvolvem políticas e iniciativas de interesse municipal, “estamos aqui para ver o trabalho desenvolvido numa área de intervenção social tão importante, que luta pelos direitos das minorias étnicas e pela defesa da identidade cultural. Queremos perceber igualmente de que forma é que a Câmara Municipal pode colaborar com a ACRAM, neste caso através do nosso programa de apoio ao associativismo, que todos os anos atribui financiamento a associações e entidades que desenvolvam atividades que ajudem a comunidade e a nossa cidade a crescer”.

O Presidente terminou salientando que “todos nós queremos ter um Funchal verdadeiramente unido, e o que estamos a demonstrar e temos também recebido nestas visitas por parte das entidades, é que o Funchal é muito maior que um orçamento chumbado. Fica a certeza de que o Funchal vai continuar com aqueles que tiverem à altura da responsabilidade, com aqueles que se unem em torno da cidade, com estratégias e soluções que sejam verdadeiramente estruturantes e inclusivas”.