Região estuda plano para reforço de testes

No aeroporto “a capacidade instalada para a realização de testes tem sido adequada”, garantiu a vice-presidente do IASaúde, apontando que muitas vezes há postos de colheitas encerrados.

Ainda assim, face à chegada de mais turistas, Bruna Gouveia garantiu que está em curso um plano para reforço de testes na Região.

No que concerne aos laboratórios no território continental, a responsável sublinhou que tal capacidade também está a ser reforçada. Lembrar que têm sido muitas as críticas à capacidade de resposta dos laboratórios com os quais o Governo Regional firmou acordos.