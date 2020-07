Câmara do Funchal dá apoio de 27,5 mil euros ao Rali Vinho da Madeira

Foi renovada, há instantes, a parceria anual entre a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a organização do Rali Vinho da Madeira (RVM).

Este ano, a autarquia associa-se à prova com um apoio financeiro de 27,5 mil euros e ainda de apoio logístico, em termos de recursos humanos e materiais.

Note-se um ligeiro acréscimo no montante, que nos anos anteriores foi de 25 mil euros.

O autarca Miguel Silva Gouveia e José Paulo Fontes, presidente do Club Sports Madeira, organizador do RVM, oficializaram a assinatura do protocolo de colaboração entre as duas entidades, para a edição de 2020, que vai decorrer nos dias 6, 7 e 8 de Agosto.

Os dois responsáveis colocaram a tónica na importância de realizar uma prova em segurança, em tempos de pandemia, sem deixar de levar para a estrada um evento que "contribui para dinamizar a economia do Funchal e de todos os concelhos por onde passa", conforme frisou José Paulo Fontes.

"Este ano, sendo esta a segunda prova do calendário FIA, todos os olhos vão estar postos na Madeira. Nunca será mediatizado como agora e temos de demonstrar que sabemos fazer, nestas alturas difíceis, podemos ter um cartaz fundamental da Madeira e do Funchal. A postura cívica de cada um será determinante", afirmou o dirigente do RVM.

Miguel Silva Gouveia salientou o compromisso da CMF com o "legado do RVM que faz parte da história e da tradição" dos madeirenses. "Vamos continuar a ser um bom exemplo de bom comportamento e de confiança uns nos outros. Está nas nossas mãos transmitir essa confiança lá para fora", sublinhou.