Hotel Galosol promove Pool Days

Todos os clientes da Pizzeria Galosol e do Pool Bar têm agora a oportunidade de desfrutar gratuitamente da piscina do Hotel Galosol com espreguiçadeira e toalha incluídas. Para tal, os clientes só têm de apresentar o talão de consumo à entrada. Esta é uma campanha limitada à capacidade do espaço, respeitando as medidas de distanciamento e segurança em vigor. Todos os dias das 11:00-18:00.

Mais informações: 291 930 930 [email protected]