PS manifesta solidariedade para com os trabalhadores da Horários do Funchal

O grupo parlamentar do Partido Socialista da Madeira manifestou, através de comunicado, a sua solidariedade para com os trabalhadores da empresa Horários do Funchal, "na luta pelos seus direitos, nomeadamente contra os cortes impostos no subsídio de agente único".

Num documento assinado por Victor Freitas, os socialistas condenam "a atitude da Horários do Funchal ao usar a pandemia como desculpa para proceder a cortes nos salários dos motoristas, quando o que se justificava seria acrescentar um abono extraordinário pelo risco acrescido de exposição à covid-19".

"Por outro lado, a empresa regional parece não querer poupar quando aplica centenas de milhares de euros em processos judiciais contra a Câmara Municipal do Funchal, com o intuito de denegrir o trabalho desenvolvido pela Autarquia", indica o PS-Madeira.

"É caso para dizer que esta poupança disfarçada, apenas pretende aumentar as verbas disponíveis para ‘esbanjar’ em ataques políticos contra a autarquia funchalense, ou seja, colocar a empresas pública ao serviço do PSD", concluem os socialistas.