Morreu João Inácio Faria

O desporto regional ficou a partir desta madrugada mais pobre, com o falecimento de João Inácio Faria. Aos 87 anos de idade o histórico dirigente desportivo faleceu vítima de doença prolongada.

‘Senhor’ Faria como era conhecido, esteve ligado ao desporto por mais de 70 anos, na sua maioria dedicado ao Clube Desportivo 1.º de Maio, onde chegou a ser presidente e nos últimos anos ainda ocupou o cargo de presidente da Assembleia-Geral do clube sediado no Palheiro Ferreiro.

Curiosamente em 2016 o DIÁRIO e o desporto regional prestou uma homenagem a João Inácio Faria. O histórico dirigente madeirense veio a receber o Prémio homenagem, durante a cerimónia de entrega dos Prémios DIÁRIO/Powerade que serviu para distinguir os melhores da época em termos do futebol nacional e regional.

Deixamos aqui a página do momento em que João Inácio Faria recebeu a distinção, numa cerimónia que aconteceu no dia 29 de Novembro de 2016.

Já em 2017 a Câmara Municipal do Funchal veio a homenagear o 'Senhor' Faria por altura do Dia da Cidade do Funchal.

À família enlutada o DIÁRIO endereça as suas mais sentidas condolências.