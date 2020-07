O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, irá instituir no próximo dia 8 de Agosto, às 11 horas, na Sé do Funchal, dois seminaristas em vista da Ordenação Sacerdotal.

O João Diogo Gonçalves, da paróquia de São Roque, será instituído no Ministério de Acólito e o José Patrício de Sousa, da Paróquia do Piquinho, no Ministério de Leitor, anuncia a Diocese na sua página oficial.