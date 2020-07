Carro desliza e atinge carrinho de bebé no Amparo

Uma viatura ligeira que esta manhã se encontrava no Caminho do Amparo, no Funchal, deslizou e acabou por embater numa mulher que seguia com um carrinho de bebé.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados por volta das 11h30. Chegados ao local, apesar das primeiras informações darem conta de um atropelamento, perceberam tratar-se do caso do embate de um veículo no carrinho de bebé, que acabou por ser projectado.

O bebé, com cerca de 1 ano, não apresentava ferimentos visíveis, mas foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça por uma questão de precaução. Também a mãe foi levada para essa unidade de saúde, uma vez que apresentava escoriações nos membros inferiores. As duas corporações procederam ao transporte das vítimas.