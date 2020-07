PS Funchal enaltece trabalho da protecção civil municipal

A concelhia do Funchal do Partido Socialista, no âmbito da iniciativa 'Pelo Funchal', visitou, esta quarta-feira, a sede do Serviço Municipal de Protecção Civil, na freguesia da Sé, para acompanhar todo o trabalho que tem sido desenvolvido por aqueles que estão na linha da frente do combate à covid-19.

“O Serviço Municipal de Proteção Civil tem sido um elemento fundamental que em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal tem conseguido atuar em vários domínios. Desde cedo elaboraram-se planos e operações de emergência e implementaram-se medidas de prevenção e segurança, o que vem provar a excelente capacidade de resposta de todas as entidades responsáveis face a esta crise pandémica”, referiu o presidente da concelhia, Paulo Bruno Ferreira.

“Numa altura como esta é extremamente importante manter a população informada sobre o que se está a passar e ajudá-las a agir perante um cenário como este de crise de saúde pública. Com a reposição da normalidade da vida das pessoas nas áreas do município, a Autarquia em colaboração com o Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal elaborou um guia de boas práticas sanitárias para o comércio e serviços, criado com o propósito de esclarecer os empresários sobre o que fazer ao retomarem a sua actividade de comércio em segurança. Este dever de informação pública por parte da Protecção Civil Municipal é essencial para que o regresso à normalidade seja feito em segurança para todos”, acrescentou Paulo Bruno Ferreira.

O presidente do PS-Funchal lembrou ainda que, neste contexto de pandemia, a Câmara Municipal do Funchal sempre priorizou a segurança de todos aqueles que estão em funções operacionais na rua.

“Foram investidos 100 mil euros na protecção e segurança dos trabalhadores, que tiveram direito a vários materiais de protecção individual, como máscaras, viseiras, óculos, luvas, fatos, desinfectantes e termómetros de infravermelhos, como é o caso dos colaboradores do Departamento de Ambiente e das Águas do Funchal. Foi também antecipado o apoio anual de 100 mil euros atribuído aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, no sentido de dotar estes profissionais de condições para que possam desempenhar as suas funções em segurança, tendo em conta as circunstâncias excepcionais em que vivemos e ainda assegurada a desinfecção das viaturas da GNR por parte da autarquia”, referiu.

Paulo Bruno Ferreira concluiu dizendo: “estas medidas apenas demonstram o notável trabalho da Câmara Municipal do Funchal e do Serviço Municipal do Funchal, que apesar dos condicionamentos desta crise de saúde pública sempre uniram esforços para que todos colaboradores se sentissem seguros a fazer o seu trabalho e que é fundamental confiar no trabalho destas entidades”.