'Funchal Que Nos Une' na Casa do Povo de São Martinho

As Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal sob o mote 'O Funchal Que Nos Une', regressaram esta semana ao terreno, depois da paragem causada pela crise pandémica, e passaram hoje pela Casa do Povo de São Martinho. O executivo camarário liderado por Miguel Silva Gouveia, foi recebido pelo Presidente da Direcção Agostinho Patrício e teve a oportunidade de visitar as instalações, onde funcionam o Grupo Folclórico local e o Centro de Dia, e conviver com alguns munícipes.

O Presidente Miguel Silva Gouveia aferiu o conjunto de actividades levadas a cabo pela Casa do Povo de São Martinho e enalteceu os méritos do trabalho realizado junto da comunidade local, que tem uma base humana bastante importante, principalmente no apoio às famílias mais carenciadas.

A autarquia possui um protocolo de cooperação com a Casa do Povo de São Martinho para o ano de 2020, no valor de 3400 euros, que visa apoiar as diversas iniciativas disponibilizadas no Plano de Actividades para o corrente ano. A Casa do Povo promove o desenvolvimento sociocultural, recreativo, educativo, formativo e desportivo, contribuindo para o progresso e bem-estar dos cidadãos e da freguesia.

'O Funchal que Nos Une' prossegue na próxima semana com as visitas à freguesia de São Martinho.