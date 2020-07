O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visitam amanhã, as obras que decorrem no Hospital Dr. Nélio Mendonça, concretamente a ampliação das urgências no âmbito de contingência à covid-19.

Esta obra do Governo Regional constituirá um investimento que ronda 1,5 milhões de euros (sem IVA) e tem conclusão prevista para Agosto próximo.

A visita decorre pelas 10 horas de quinta-feira.