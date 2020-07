Esta terça-feira, pelas 23h05, será exibido, na RTP2, o documentário ‘Exílio Atlântico’.

Este documentário, realizado com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, teve a sua estreia no Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 3 de Maio de 2019, recordando a passagem dos cerca de 2 mil gibraltinos que foram levados para a Madeira durante a Segunda Guerra Mundial.